В Госдуме назвали «мышиной возней» план Украины по «перехвату» Крыма

«Зеленский и его ближайшее окружение второй день подряд устраивают шоу-утопию на тему «Как мы вернем Крым». Но это больше похоже на мышиную возню», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя обсуждение на Украине планов по установлению контроля на Крымом.

«Вчера экс-шоумен, а ныне действующий президент Украины Владимир Зеленский устроил блестящее шоу-утопию на тему «как мы вернем Крым». И, конечно же, вторыми скрипками ему подыграли секретарь СНБО и ближайшее окружение, включая вице-премьера Кулебу: составлялись планы, озвучивались идеи «перехвата Крыма», – напомнил зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

По его словам, украинские политики «дружно и оптимистично смотрели в будущее, однако они не учли один важный нюанс».

«Крым российским быть не перестал, а украинским уже точно не станет. Так что будут ли они готовиться к «перехвату Крыма», или же к подхвату полуострова на взлете – неважно. Все это мышиная возня. Крымский полуостров в любом случае остается за горизонтом от украинского берега», – заключил Бальбек.

Ранее украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план из 12 шагов, в результате которого Крым должен «выскользнуть из ослабевших рук России». Тогда Украина сможет его перехватить.

«Выскальзывание» и «перехват» предусмотрены последним, 12-м, пунктом плана, а «предыдущие 11» описывают то, как Киев «приходит к моменту ослабления России, насколько украинское государство будет готово перехватывать то, что выскользнет из рук», заявил Кулеба.

Кулеба напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности были представлены 12 шагов для мира в Донбассе. Он выразил надежду, что на следующей конференции представят стратегию, касающуюся Крыма.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который устанавливает 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».

Газета ВЗГЛЯД разбирала ошибочные представления Киева о том, что России якобы грозит «развал».

Отметим, что 12 шагов по урегулированию в Донбассе, предложенные в Мюнхене, вызвали резкую критику со стороны Украины.

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