Украину «неизбежно примут» в ЕС и НАТО, заявил вице-премьер страны по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что стремление Украины в ЕС и НАТО является, «прежде всего, инструментом изменений» для государства.

«Мы меняем страну», – приводит слова вице-премьера РИА «Новости» со ссылкой на «Новое время».

Он заявил, что речь идет о введении «стандартов качества жизни, ведения бизнеса и безопасности», которые соответствуют «лучшим европейским и натовским стандартам».

По мнению Кулебы, Украина приближается «к моменту», когда будет «отвечать критериям членства в ЕС и НАТО». Далее должен быть решен «второй вопрос, то есть самого членства», что окажется «выгодно для Украины, ЕС и НАТО».

«Если нет – можно выбрать модель, например, Норвегии, которая максимально интегрирована во все рынки ЕС, но формально не является членом этого объединения, но при этом член НАТО», – заявил вице-премьер.

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин признал, что вступление Украины в НАТО и Евросоюз в нынешнем ее состоянии невозможно.

Экс-глава Госдепа Кондолиза Райс в августе заявила, что Украине пока сложно не то что вступить в НАТО, но даже получить план действий по членству.

В феврале 2019 года на Украине вступил в силу закон, который закрепил в конституции курс страны в ЕС и НАТО.

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