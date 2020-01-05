Климкин заявил об отсутствии шансов у нынешней Украины вступить в ЕС

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин признал, что вступление Украины в НАТО и Евросоюз в нынешнем ее состоянии невозможно.

«Я считаю, что нет (шансов вступить в ЕС – ред.). Говорю абсолютно откровенно. Вопрос перспективы должен быть решен. Это реально наше будущее. Эта история среднесрочная и связана с перезагрузкой Украины... Давайте изменим Украину. Такая Украина, как сейчас, я абсолютно серьезно говорю, шансов на вступление в ЕС и НАТО не имеет, поскольку она, как там считают, внутренне нестабильная с точки зрения слабости украинской политической нации, слабости нашей идентичности, слабости нашей системы, потому что она олигархическая», – сказал Климкин в интервью порталу «Сегодня», передает РИА «Новости».

Кроме того, он отметил, что есть риск, что НАТО и ЕС сами могут закрыться для новых членов. «Такие дискуссии ведутся. Однако, думаю, НАТО никогда не закроется, поскольку для Альянса, я считаю, наиболее эффективного безопасностного сообщества на сегодня, очень важно расширить свое влияние на все страны, которые разделяют их ценности. Думаю, для мировой безопасности на будущее – это главный вызов», – сказал Климкин.

Он также отметил, что ситуация с ЕС сложнее, так как «сейчас он должен переварить Brexit, внутренние реформы». «Мы же должны сказать, что круче, делаем больше, чем вы там нам прописали в своих длинных списках. Мы более динамичны. Шанс на это у нас есть. Но времени не так много», – сказал Климкин.

Помимо этого, бывший глава МИД заявил, что украинцев «все любят», но страну характеризуют как «коррумпированную, олигархическую, сложную, неэффективную». Он также добавил, что если Украина прекратит развиваться, то Россия может попытаться ее разделить.

В сентябре 2019 года украинское правительство предложило план деятельности на следующие пять лет, чтобы достичь необходимых критериев членства в Евросоюзе и НАТО.