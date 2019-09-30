Украина назвала сроки достижения критериев для членства в ЕС и НАТО

Украинское правительство предложило план деятельности на следующие пять лет, чтобы достичь необходимых критериев членства в Евросоюзе и НАТО.

Согласно законодательству, после утверждения программы действий кабмина Верховной радой правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку, передает РИА «Новости».

«Цель... Украина соответствует критериям членства в Европейском союзе... Украина соответствует принципам и критериям, необходимым для получения членства в Организации Североатлантического договора», – говорится в тексте программы.

Показателем эффективности кабмин будет считать «максимальное приближение ко всем экономическим критериям», которым должны отвечать страны-кандидаты на членство в ЕС и «присоединение Украины к общему экономическому, энергетическому, цифровому, правовому и культурному пространству ЕС».

Между тем критерием для членства в НАТО считается «максимальное приближение к соответствию базовым принципам Вашингтонского договора, в частности политическим, экономическим и военным критериям». Также учитывается «внедрение стандартов и процедур НАТО в секторе безопасности и обороны».

Ранее депутат Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что Украине нужно пересмотреть подход к отношениям с НАТО.

Напомним, в феврале 2019 года на Украине вступил в силу закон, который закрепил в конституции страны курс на вступление в ЕС и НАТО. Между тем, как рассказывала газета ВЗГЛЯД, в окружении Зеленского уже прозвучали заявления об отказе от курса на вступление в НАТО и возможной высылке с Украины американских инструкторов.

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