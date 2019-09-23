Соратница Зеленского предложила отказаться от НАТО

Депутат Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа», глава комитета по госбезопасности Ирина Верещук заявила, что Украине нужно пересмотреть подход к отношениям с НАТО.

«Нас не ждут в НАТО. Скорее, Грузию возьмут. И я была очень удивлена, потому что в 2008 году Грузия и Украина имели одинаковую возможность получить ПДЧ (план действий по членству в НАТО – прим. ВЗГЛЯД). Мы жертвы агрессии, и сегодня серьезно стоит вопрос о включении Грузии в НАТО, а об Украине вообще вопрос не стоит», – заявила Верещук в интервью 112.ua.

Североатлантический альянс не желает связываться с Украиной из-за России, отметила депутат. Она отметила, что для Украины показательным примером будет Финляндия, которая не является членом НАТО.

«Они, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны НАТО, например, Венгрия. Но они говорят: мы даже в конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией», – отметила политик.

Напомним, в феврале 2019 года на Украине вступил в силу закон, который закрепил в конституции курс страны в ЕС и НАТО.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страна не отказывается от намерения вступить в НАТО, но признался, что конкретных сроков по этой процедуре до сих пор нет.