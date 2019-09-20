На Украине рассказали о туманных перспективах вступления в НАТО

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страна не отказывается от намерения вступить в НАТО, но не стал называть точных сроков.

«Да. Мы идем к членству в НАТО», – сказал Пристайко в ответ на соответствующий вопрос в интервью «Европейской правде».

Он заметил, что вхождение в Североатлантический альянс требует применения «необходимого количества стандартов», после которых вооруженные силы страны станут «взаимосовместимыми с НАТО».

При этом министр признал, что конкретных сроков по внедрению стандартов он не знает.

Пристайко отметил, что в общении с НАТО Североатлантический альянс иногда сообщает, что вопрос о «плане действий по членству в НАТО» (ПДЧ) «не ко времени».

Напомним, в феврале 2019 года на Украине вступил в силу закон, который закрепил в конституции курс страны в ЕС и НАТО.