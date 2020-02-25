В Шотландии испугались помех со стороны России в обретении независимости

Россия выступает против независимости Шотландии и рассматривает правящую «Шотландскую национальную партию» (SNP) как угрозу в борьбе за дестабилизацию Европы, заявил эксперт по внешней политике Дэвид Кларк.

Он выразил мнение, что Россия считает, что распад ЕС «пойдет на пользу» глобальной повестке Москве, пишет The Scottish Sun.

Кларк считает, что в 2014 году Россия выступала за независимость Шотландии, так как она бы покинула не только Великобританию, но и, на первое время, НАТО и ЕС. Однако после Brexit «картина более смешанная», считает эксперт.

Он выразил мнение, что Россия намеревается ослабить позиции SNP.

31 января Великобритания официально покинула Евросоюз после 47 лет в составе сообщества. При этом в Эдинбурге, столице Шотландии, здание местного правительства подсветили в цвета флага Евросоюза в знак протеста против выхода Королевства из состава ЕС.

В октябре 2019 года первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что в ближайшие годы Шотландию может ждать независимость от Великобритании.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД