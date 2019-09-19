Первый министр Шотландии предсказала скорую независимость от Британии

В ближайшие годы Шотландию может ждать независимость от Великобритании, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Она считает, что Шотландия станет «независимым членом ЕС», передает ТАСС.

По мнению Стерджен, неупорядоченный выход Великобритании из ЕС должен привести к повторному референдуму о выходе Шотландии из состава Соединенного Королевства. Стерджен заявила, что референдум может состояться уже в 2020 году.

Глава кабмина Шотландии полагает, что лучшим вариантом для Великобритании и ЕС в сложившихся обстоятельствах был бы новый перенос Brexit.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Великобритания рискует лишиться Шотландии.

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