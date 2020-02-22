Сатановский сравнил Турчинова с громко блеющим козлом

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, почему страна «до сих пор» не объявила войну России.

Как объяснил Турчинов, война не объявлена, поскольку Россия является ядерной державой. Кроме того, по его словам, украинские власти опасались, что лишатся кредитов от МВФ.

«Турчинов, он и есть Турчинов. С ним и такими как он говорить бесполезно. Существо агрессивно-тупое, но свой интерес круто понимает и за состоянием карманов следит. Именно карманов. Поскольку что на Украине в бюджет ни насыпь, довольно быстро в персональные мошны и схроны ее начальников перетечет. Хоть деньги МВФ, хоть ЕС, хоть помощь Соединенных Штатов», – написал Сатановский в своем Telegram-канале.

«Что до ядерного потенциала, идея того, что что-то ядерное нужно для того, чтобы с украинскими силовиками справиться, есть такой им комплимент, которого эти разрозненные банды, возглавляемые ворами-казнокрадами и откровенными уголовниками, никак не заслуживают», – подчеркнул политолог.

«Для половины жителей России что Украина, что Россия – одна страна. Кто, в здравом уме, по своим ядеркой бьет? Нет, Турчинов бы без затей, дай ему волю, это сделал. По себе судит. Но у нас таких отморозков в командовании нет. Система строится по другим принципам», – указал Сатановский.

«Одно интересно, если они там такие крутые, чего ж они все время так по-мелкому гадят, при этом все время попадая впросак? (...) Бык, слон или, там, медведь может нагадить по-крупному и делает это. Ото всей крутизны своей души. А козел ходит мелкими такими орешками. Блеет громко, бородой трясет, копытом бьет, глаза пучит и рога наставляет. А если к нему спиной повернется, так и боднуть может. Но что-то больше никак. Не тот потенциал. Вот и с Турчиновым так же. Да, по большому счету, и с прочими украинскими начальниками. Столь любимыми курирующими их Вашингтоном и Брюсселем...» – заключил Сатановский.

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