Турчинов объяснил, почему Украина «до сих пор» не объявила войну России

Украина не может объявить войну России, поскольку она является ядерной державой, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Многие путают объявление войны и военное положение. Объявление войны, к сожалению, мы и до сих пор не можем объявить войну ядерному государству», – сказал он в эфире интернет-канала «Исландия».

По его словам, он настаивал на введении военного положения еще в 2014 году, но его никто не поддержал. По его мнению, его прошение игнорировали из-за того, что могли сорваться выборы.

«Потому что считали, что когда есть военное положение, то не проводятся никакие выборы. А нужно было иметь легитимную власть, многие из лидеров сами хотели быть президентом», – подчеркнул экс-секретарь СНБО.

Также он добавил, что в дальнейшем этот вопрос не поднимался, поскольку военное положение стало бы поводом для прекращения финансовой помощи от Международного валютного фонда.

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