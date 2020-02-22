Британские СМИ рассказали об «иронии» Brexit

В Соединенном Королевстве со следующего месяца вводятся в обращение новые паспорта традиционного темно-синего цвета, символизирующие выход страны из состава Евросоюза. Газета The Times рассказала об «иронии судьбы», связанной с этими документами.

Министерство внутренних дел Британии объявило о скором вводе в обращение новых паспортов, но умолчало об одном – документы будут производиться франко-голландской компанией на фабрике в Польше по правилам закупок Европейского союза, передает ИноТВ содержание статьи The Times.

Автор статьи отмечает, что «по одной из ироний Брексита» 11-летний контракт на сумму 260 млн фунтов стерлингов (почти 340 млн долларов) выиграло подразделение французской транснациональной группы Thales. Компания предложила Лондону более выгодную сделку, чем ее британский конкурент De La Rue, поясняет издание.

В итоге британские паспорта в Соединенное Королевство будут импортированы из польского городка Тчев.

При подписании контракта с Thales правительство утверждало, что группа создаст 70 новых рабочих мест в Британии.

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