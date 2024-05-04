В Госдуме сообщили об увеличении военных пенсий в России

Член комитета Госдумы по труду Бессараб: Военные пенсии в России вырастут на 4,5%

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, с 1 октября военные пенсии будут проиндексировали на 4,5% – такой же процент индексации был заложен и в бюджет на 2025 год, передает РИА «Новости».

Уточняется, что в данный момент средняя военная пенсия в России составляет 41 тыс. рублей.

Ранее рабочая группа по СВО предложила президенту Владимиру Путину новые решения по дополнительным мерам поддержки бойцов и их семей, а именно – касательно расчетов страховки при оформлении кредитов и снижения финансовой нагрузки на жителей всех регионов, пострадавших от атак ВСУ.