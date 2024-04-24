Рабочая группа по СВО предложила решения по мерам поддержки бойцов и их семей

Рабочая группа по СВО предложила новые решения по мерам поддержки бойцов и их семей

Андрей Турчак отметил, что в докладе, отправленном президенту России, предлагается рекомендовать банкам и страховым компаниям не учитывать статус бойцов спецоперации в расчетах страховки при оформлении кредитов. Он пояснил, что сейчас военные переплачивают за страхование жизни и здоровья из-за служебных рисков, без этого ставка по кредиту повышается.

Кроме того, предлагается освободить участников СВО от уплаты исполнительского сбора при операциях по долгам. Законом предусмотрена отсрочка на их взыскание, но сбор по-прежнему начисляется.

Еще одна инициатива – возможность опекунам военнослужащих претендовать на страховые выплаты в случае гибели бойцов, законом такая возможность пока не предусмотрена.

Также предлагается снизить финансовую нагрузку на жителей всех регионов, пострадавших от атак ВСУ. По словам Турчака, банки в подобных случаях частично или полностью списывают людям долги, но от налога на полученные таким образом «доходы» освобождены только жители ЛДНР.

Кроме того он доложил президенту о статусе предложений, ранее сформулированных рабочей группой. Так, принят закон, освобождающий наследников военнослужащих и мирных жителей, погибших из-за обстрелов и терактов, от уплаты госпошлин за регистрацию сделок с недвижимостью. В первом чтении принят законопроект о начислении второй пенсии – по потере кормильца – детям-инвалидам погибших участников СВО. Также, по словам Турчака, в первом чтении одобрена инициатива о праве членов семей участников СВО по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства.

В Госдуму внесены законопроекты о защите от списаний при банкротстве выплат за участие в СВО; о предоставлении ежемесячных выплат ветеранам боевых действий в беззаявительном порядке; о дополнительных соцгарантиях сотрудникам ФСИН – участникам СВО. Также Турчак сообщил, что Минобороны будет сообщать военнослужащим о праве и порядке оформления различных доверенностей.