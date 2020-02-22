Опубликовано видео отражения нападения боевиков в Сирии

В Сети опубликована видеозапись ударов по боевикам во время их атаки у деревни Нейраб в сирийской провинции Идлиб.

Видеозапись, опубликованная агентством SANA, сделана с беспилотника. На ней запечатлено, как при отражении атаки боевиков уничтожаются их техника, включая танки, бронетранспортеры и пикапы с вооружением, передает РИА «Новости».

В четверг отряды протурецкой оппозиции предприняли атаку на позиции войск Сирии в Идлибе.

Сирийское командование обратилось за помощью к России. ВКС нанесли удар по боевикам, что позволило сирийским войскам отразить атаки.