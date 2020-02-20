МИД указал на нарушение Турцией договоренностей по Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поддержку Турцией атаки боевиков на сирийские войска в районе Идлибской зоны деэскалации.

Захарова напомнила, что российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил о нескольких массированных атаках террористов, причем в атаках было задействовано большое количество бронетанковой техники. При этом боевиков огнем поддерживала артиллерия вооруженных сил Турции. В результате террористы смогли «прорвать оборону сирийской армии».

Сирийское командование обратилось за помощью к России. ВКС нанесли удар по боевикам, что позволило сирийским войскам отразить атаки, передает РИА «Новости».

МИД России «выразил серьезную озабоченность подобной поддержкой боевиков» со стороны Турции.

Произошедшее «является нарушением» соглашения между Москвой и Анкарой о «размежевании вооруженной оппозиции и террористов и создании демилитаризованной полосы». Данный инцидент может «спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта», сказала Захарова.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.

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