В Новых Санжарах рассказали о планах местных жителей сжечь санаторий для эвакуированных

Жители украинского поселка Новые Санжары задумывались о поджоге санатория, в котором размещены на карантине эвакуированные из Китая люди, рассказала председатель поссовета Инна Коба.

Она пояснила, что местные жители из-за неосведомленности полагали, что в санаторий привезут зараженных коронавирусом пациентов. Коба уточнила, что местные власти также не были проинформированы о том, что в санаторий планируется доставить эвакуированных граждан. В результате по поселку начали распространяться слухи, сообщает УНИАН.

«Я ездила и общалась с людьми. Люди хотели сжечь санаторий, чтобы не довезли сюда эвакуированных. Я председатель громады и не знала информации. Люди шли ко мне, потому что не знали, откуда брать информацию», – заявила Коба.

Между тем присутствующий на пресс-конференции председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов заявил, что Коба сама подстрекала людей к протестам. «Вы также должны взять на себя часть ответственности, потому что вы лично подстрекали людей», – сказал он.

В четверг в Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. В результате столкновений с участниками протестов пострадали девять силовиков.

Полиция Украины возбудила пять уголовных дел по факту беспорядков в Новых Санжарах. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой.

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