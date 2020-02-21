Стало известно о повторном случае заражения коронавирусом в Китае

В китайской провинции Сычуань выявили повторный случай заражения коронавирусом у человека, который недавно выписался из больницы.

Пациента выписали из больницы в начале января, передает РИА «Новости» со ссылкой на People's Daily.

Мужчина находился на домашнем карантине и никуда не ходил, однако через десять дней ему провели повторный тест и выявили вирусную нуклеиновую кислоту.

В доме пациента проведена дезинфекция, его вместе с семьей забрали в соответствующие структуры.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй завил, что эпидемия коронавируса будет ликвидирована на всей территории Китая до конца марта.

На материковой части Китая за минувшие сутки выявлены 889 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Всего подтверждено 75 тыс. 465 случаев заражения. 2236 человек умерли, выздоровели 18 тыс. 264 человека.

Накануне сообщалось, что число новых заражений коронавирусом в Китае за сутки сократилось в четыре раза.

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