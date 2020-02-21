Посол Китая назвал сроки победы над коронавирусом

Эпидемия коронавируса будет ликвидирована на всей территории Китая до конца марта, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Конечно, мы можем сказать, что мы можем одержать полную победу над этой эпидемией, этим вирусом. По прогнозу, кроме провинции Хубэй, в других регионах мы можем одержать эту победу уже в течение этого месяца. А в центре эпидемии, возможно, в течение следующего месяца мы уже полностью ликвидируем этот вирус на территории Китая», – цитирует РИА «Новости» посла.

Посол подчеркнул, что Пекин глубоко тронут поддержкой руководства и народа России в ситуации с коронавирусом.

По словам дипломата, некоторые силы пытаются омрачить усилия Китая, что является «политическим вирусом».

«Этот политический вирус намного хищнее, чем этот коронавирус. Поэтому мы готовы активизировать наше сотрудничество с российскими партнёрами и в области здравоохранения, и в области борьбы против вмешательства извне», – подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что 99% случаев заражения были на территории Китая, а во многих провинциях страны уже более 10 дней нет новых инфицированных.

Между тем, по словам замглавы госуправления по контролю лекарственных средств Китая Чэнь Шифэя, китайские власти ускорили испытания пяти новых препаратов против коронавируса, передает ТАСС.

Он отметил, что местные ученые завершили исследование этих препаратов по эффективности, в настоящее время рассматривается возможность выдачи разрешения на их продажу.

На материковой части Китая за минувшие сутки выявлены 889 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Всего подтверждено 75 тыс. 465 случаев заражения. 2236 человек умерли, выздоровели 18 тыс. 264 человека.

Накануне сообщалось, что число новых заражений коронавирусом в Китае за сутки сократилось в четыре раза.

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