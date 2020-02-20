Российский военный спутник выведен на орбиту

Минобороны сообщило, что военный спутник связи «Меридиан-М», запущенный ракетой «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк, вышел на орбиту.

«Стартовавшая в четверг... ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат «Меридиан-М», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Спутник стартовал в 11.24 мск, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Сообщалось, что это был первый пуск с космодрома Плесецк в 2020 году.

Спутники «Меридиан» созданы для обеспечения связи морских судов, самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми наземными станциями.