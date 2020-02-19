Опасная посадка «Суперджета» попала на видео

Опасную посадку летевшего из Ноябрьска в Москву «Суперджета» сняли на видео.

Инцидент произошел 17 февраля в аэропорту Домодедово, передает «Звезда».

В ролике самолет несколько раз качнулся в воздухе из-за потоков ветра перед посадкой, после чего пошел на второй круг и благополучно совершил посадку.

Во вторник самолет «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Русджет» совершил экстренную посадку во Внуково, на борту самолета мог находиться министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.