«Суперджет» с Мантуровым совершил экстренную посадку во Внуково

Самолет «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Русджет» совершил экстренную посадку во Внуково, сообщили в экстренных службах. Там уточнили, что на борту самолета может находиться министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По словам источника в экстренных службах, на борту самолета, следовавшего из Берлина в Москву, сработал датчик неисправности системы кондиционирования. В самолете может находиться министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает ТАСС.

«По предварительным данным, на борту находится Мантуров», – сказал источник.

В экстренных службах сообщали, что посадка во Внуково ожидалась в 22.15 мск.

По последним данным, «самолет штатно сел в аэропорту Внуково».

Напомним, 9 февраля пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в Коми.

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