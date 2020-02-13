Пентагон анонсировал активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году

Американские военные приступят к активному испытанию гиперзвукового оружия в 2020 году, заявил глава стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

Он назвал 2020 год «ключевым для разработки гиперзвукового оружия», передает РИА «Новости».

«Ведомство начинает активно проводить летные испытания во многих областях и готовит промышленную базу для производства этих систем», – заявил Ричард.

По словам главы СТРАТКОМ, разработка гиперзвукового оружия обеспечит США «постоянное, видимое и глобальное присутствие», которое нацелено на «воздействие на поведение противника на всех этапах конфликта без пересечения ядерного порога». По мнению Ричарда, благодаря разработке этих систем США «обеспечат эффективный потенциал сдерживания».

Ранее сообщалось, что США остановили один из двух проектов по созданию гиперзвуковой ракеты, остановившись на программе разработки разделяющегося гиперзвукового комплекса «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (ARRW). Сообщалось, что завершение работ по созданию ракеты намечено на 2021 год, а на вооружение ВВС их планируют поставить в 2022 году.

До этого Булый дом предложил Конгрессу выделить в бюджете на 2021 финансовый год 3,2 млрд долларов на разработку гиперзвукового оружия.