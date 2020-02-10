Белый дом запросил на разработку гиперзвуковой ракеты 3,2 млрд долларов

Администрация президента США Дональда Трампа предложила Конгрессу выделить в бюджете на 2021 финансовый год 3,2 млрд долларов на разработку гиперзвукового оружия, следует из проекта бюджета.

Это на 459 млн долларов больше, чем в 2020 году, передает РИА «Новости».

Из бюджета также следует, что Белый дом просит на 2021 года выделение 700 млн долларов на «противодействие» России и 24 млн долларов на борьбу с «российской пропагандой».

Между тем, Трамп заявил, что американские военные располагают «супербыстрыми» ракетами.