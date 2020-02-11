ВВС США остановили одну из программ разработки гиперзвукового оружия

Программа разработки «Гиперзвукового обычного ударного оружия» (HCSW), которая была одним из двух главных проектов Пентагона по созданию гиперзвуковой ракеты для бомбардировщиков B-52, остановлена Военно-воздушными силами США, сообщила представитель ВВС Энн Стефанек.

Она отметила, что ВВС были вынуждены выбирать между финансированием этой программы и программой разработки разделяющегося гиперзвукового комплекса «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (ARRW). В итоге было решено сохранить вторую программу, передает «Интерфакс».

В рамках проекта HCSW должна была быть создана ракета дальнего действия со скоростью более 5 Маха. Контракт по ее разработке в 2018 году получила корпорация Lockheed Martin на сумму 918 млн долларов. Компанию уже уведомили об остановке программы.

Эта же корпорация выиграла контракт на сумму 989 млн долларов для продолжения реализации программы ARRW. У этой ракеты скорость боевого блока должна быть значительно выше 5 Маха. Завершение работ по созданию ракеты намечено на 2021 год, на вооружение ВВС их планируют поставить в 2022 году.

Накануне сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Конгрессу выделить в бюджете на 2021 финансовый год 3,2 млрд долларов на разработку гиперзвукового оружия.