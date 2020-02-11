Глава МИД Эстонии назвал «неразумной» либерализацию визового режима с Россией

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выразил мнение, что поднимать вопрос о либерализации визового режима с Россией «неразумно».

«Я не думаю, что это было бы разумно», – передает его слова РИА «Новости».

В то же время он признал, что Эстония заинтересована в том, чтобы ее граждане могли пересекать границу России «с меньшим количеством препятствий».

Также он добавил, что электронные визы, выдаваемые Россией, пользуются популярностью среди граждан Эстонии, и это не несет угрозы для безопасности страны.

Рейнсалу выразил мнение, что нынешняя политика ЕС и НАТО в отношении России должна продолжаться.

В 2019 году граждане 53 иностранных государств получили возможность оформить бесплатную однократную электронную визу для посещения Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой системе.