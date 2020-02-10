Южнокорейские «Паразиты» покорили «Оскар»

В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения награды киноакадемии США. Картина южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» завоевала «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучший зарубежный художественный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий». Пон Чжун Хо также получил «Оскар» за режиссуру.

В категории «Лучшая женская роль» награду киноакадемии США за главную роль в фильме «Джуди» получила Рене Зеллвегер, передает РИА «Новости».

Хоакин Феникс завоевал «Оскар» за главную роль в фильме «Джокер» в категории «Лучший актер».

Певец Элтон Джон и автор текста песни «(I'm gonna) love me again» Берни Топин получили «Оскар» за лучшую песню в фильме «Рокетмэн».



Награду за лучший адаптированный сценарий завоевал «Кролик Джоджо» новозеландца Тайко Вайтити.

Брэд Питт завоевал «Оскар» за роль второго плана в картине «Однажды в... Голливуде». Для Питта это первый «Оскар» за актерскую работу.

Картина «1917» отмечена «Оскаром» за операторскую работу.

Награду киноакадемии США за роль второго плана в картине «Брачная история» завоевала Лора Дерн

Картина «Американская фабрика» получила «Оскар» как лучший документальный фильм.

Фильм «Окно напротив» (The Neighbor's Window) получил «Оскар» как лучшая короткометражная картина.

Мультфильм «История игрушек 4» завоевал «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о проблемах, с которыми столкнулась кинопремия из-за идеологического упадка Голливуда.