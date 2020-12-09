Медведева отказалась от участия в чемпионате России по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не будет участвовать в чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 26 декабря, передает ТАСС.

Тем временем сама Медведева считает текущий сезон самым сложным в своей карьере.

«К сожалению, вынуждена подтвердить свой пропуск чемпионата России, это наше решение. Этот сезон, наверное, самый тяжелый, если говорить о здоровье. Осенью были проблемы со спиной, сильные боли, из-за которых я пропустила больше месяца тренировок. Пришлось много времени провести в клиниках. После того, как спина почувствовала себя лучше, и я только стала входить в тренировочный режим, я сильно заболела», – рассказала Медведева.

На вопрос, диагностировали ли медики у фигуристки коронавирус, Медведева ответила: «Да, еще в ноябре. Большую часть ноября и начало декабря я пропустила из-за болезни, попала в больницу с серьезным поражением легких. Сейчас я более-менее здорова, но вышла на лед только 8 декабря».

«Врачи рекомендовали мне тренировки в щадящем режиме, – сообщила спортсменка. – У меня по сути две недели подготовиться к чемпионату России, в таких обстоятельствах и с рекомендациями врачей – это невозможно. Понимаю, что подвела своих болельщиков, но такова жизнь спортсмена».

«Это шестой сезон во взрослом фигурном катании для меня, и, наверное, самый тяжелый. Будем работать, чтобы дальше все было хорошо. Очень хочется поскорее выйти на лед!», – подчеркнула Медведева.



На вопрос о дальнейших планах Медведева ответила: «Тренироваться, готовиться к следующим соревнованиям, к следующему сезону. И надеяться, что здоровье не будет беспокоить. Мне бы также хотелось пожелать всем здоровья и беречь себя».

Напомним, в начале октября Медведева снялась со второго этапа в сезоне Кубка России в Москве. СМИ писали, что фигуристку беспокоят проблемы со спиной, из-за чего ее участие во втором в сезоне этапе Кубка России сейчас под вопросом. Также 21-летняя россиянка из-за проблем со здоровьем пропустила этап серии Гран-при в Москве.