Шойгу сравнил уровень заболеваемости коронавирусом в армии и у гражданских

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в российской армии на четверть ниже, чем по стране, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил.

«Благодаря принятым мерам заболеваемость коронавирусом военнослужащих на 100 тысяч человек на 25% ниже, чем по стране», – передает РИА «Новости» слова министра.

Шойгу добавил, что «санитарно-эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах контролируемая».

Глава военного ведомства напомнил, что по его поручению в марте был создан оперативный штаб, результаты работы которого показывают эффективность профилактических, противоэпидемических и лечебно-диагностических мероприятий.

«В целях наращивания вакцинации до конца года планируется получить еще до 100 тысяч доз вакцины», – сказал министр.

По его словам, более 8,5 тыс. военнослужащих российских вооруженных сил уже получили вакцину от коронавирусной инфекции.

«В целях наращивания вакцинации до конца года планируется получить еще до 100 тыс. доз вакцины», – передает ТАСС слова Шойгу.

Министр уточнил, что всего на данный момент было получено 14,5 тыс. доз вакцины, которые были распределены в военные округа, Северный флот и центральный аппарат Министерства обороны России. Для проведения вакцинации было сформировано более 300 бригад медиков.

Шойгу также отметил, что с апреля этого года в 8 раз было увеличено количество ПЦР-лабораторий для оперативного выявления коронавирусной инфекции. В войсках ежесуточно проводится около 6 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. «Таким образом, достигаем более 100% обследований в сутки. Время получения результатов исследований сокращено с двух суток до 4-6 часов», – сказал глава Минобороны России.

Напомним, 4 декабря Шойгу поручил ускорить вакцинацию личного состава от коронавирусной инфекции.