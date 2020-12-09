Шойгу сравнил уровень заболеваемости коронавирусом в армии и у гражданских

Взгляд
9 декабря, среда  |  Последнее обновление — 11:15  |  vz.ru
Разделы

Америка начала спекулировать на самом главном

Вода стала биржевым товаром, как нефть или зерно Amit Dave/Reuters
Вода впервые получила прописку на Уолл-стрит. Теперь ею торгуют так же, как нефтью или золотом. Подтолкнули американцев к этой идее проблемы с водой в ряде регионов, особенно в периоды пожаров и засухи. В России тоже есть регионы с дефицитом водных ресурсов, в том числе Крымский полуостров. Стоит ли нам перенять заокеанский опыт? Подробности...
Перейти в раздел…

Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
Перейти в раздел…

Против российской вакцины созрел заговор

Гам-КОВИД-Вак под брендом «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса Сергей Карпухин/ТАСС
В зарубежных и некоторых русскоязычных изданиях появились публикации о якобы существующих недостатках вакцины «Спутник V» и сомнениях относительно ее эффективности. Медики уверены, такая дискредитация нашей вакцины выгодна глобальным фармкомпаниям, увидевшим в российской вакцине от COVID сильного конкурента на мировом рынке.  Подробности...
Перейти в раздел…

Американские миллиардеры ставят негров и геев в нелепое положение

Этнические меньшинства должны оказаться в большинстве в бизнесе – по крайней мере, в США Ambrophoto/YAY/ТАСС
Битва за политкорректность достигла в Америке новых высот. Богатейшие люди мира, руководители банков и корпораций один за другим подхватывают радикально левую риторику и вводят символические меры по борьбе за права униженных и угнетенных, чернокожих и сексуальных меньшинств. Но какие же реальные мотивы стоят за всеми этими красивыми жестами? Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

Грозит ли нам голод в 2021 году

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Суть в том, что еды на планете производится достаточно много. Всем бы хватило. Проблема не в еде и не в планете. Проблема в капитализме и в недалёком менеджменте ресурсов. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Гегемон теряет глобальный трон

Вадим Козюлин
Вадим Козюлин, директор программы по новым технологиям и международной безопасности ПИР-Центра, эксперт клуба «Валдай»
Принципы американской демократии катастрофически обесцениваются, за ними проступают обыкновенные государственно-олигархические интересы, стремление получить выигрыш любой ценой. Это принципы, которые очень похожи на беспринципность. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

С американцами надо говорить напрямую

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Старая Америка оказывается естественным союзником России – не только ситуативным, но и мировоззренческим. Мы принадлежим к общей христианской цивилизации. Мы верим в то, что семья – это ценность. Мы не хотим идеологического диктата. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Перейти в раздел…

Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
Подробности...

Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
Подробности...

Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
Подробности...
Перейти в раздел…
17:39
собственная новость

Старый кинотеатр в Волгограде превратят в Дом детства

В Волгограде приступили к реконструкции кинотеатра «Победа», в конце 2023 года в здании разместится Дом детства, сообщила пресс-служба администрации региона.
Подробности...
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
Перейти в раздел…
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?
  • В кинотеатрах

  • На платных онлайн-сервисах

  • Жду, пока они появятся в свободном доступе
Как вы относитесь к личности Анатолия Чубайса?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Нейтрально
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Врачи уточнили требования по отказу от алкоголя после вакцинации
    США отказались подписывать заявление о недопустимости ядерной войны При испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек В Раде раскрыли отношение МВФ к украинцам В бундестаге заявили о вреде санкций против России
    Пентагон оценил военную мощь Китая Познер объяснил отрицательное отношение россиян к демократии Соловьев выступил с эпилогом к «страстям по борщу» Пушков оценил слова советника Ельцина о виновнике распада СССР
    National Interest сравнил ледоколы России и США Обещавший мочиться в вино Гварамия оскорбил посла США в Грузии Россельхознадзор запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана В США включили Ту-160М с двигателем НК-32-02 в список значимых достижений

    Главная тема


    Америка начала спекулировать на самом главном

    системы ПВО


    США пригрозили санкциями за покупку «проржавевшего» оружия у России

    опасные инфекции


    Врач назвал простой способ снизить шанс заражения COVID-19

    криминальный мир


    Стало известно, за что убили Япончика

    Видео

    общая культура


    Украинцы борщом доказали, что они – часть русского народа

    мясная отрасль


    Россиянам придется переплатить за дешевую говядину

    крайне дорогая задача


    Идея заменить МКС вызывает серию неприятных вопросов

    несбыточные планы


    Америка толкает Украину к захвату «крымского плацдарма»

    «просить и требовать»


    Украина в переговорах по Донбассу перешла к пустым угрозам в адрес России

    курильская проблема


    Геворг Мирзаян: Зачем американцам Курилы

    время перемен


    Алексей Алешковский: Трикстер – единственный двигатель прогресса

    «муза» художника


    Игорь Мальцев: Всех великих убили женщины

    на ваш взгляд


    Чьим национальным блюдом является борщ?

    Шойгу сравнил уровень заболеваемости коронавирусом в армии и у гражданских

    9 декабря 2020, 11:05

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в российской армии на четверть ниже, чем по стране, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил.

    «Благодаря принятым мерам заболеваемость коронавирусом военнослужащих на 100 тысяч человек на 25% ниже, чем по стране», – передает РИА «Новости» слова министра.

    Шойгу добавил, что «санитарно-эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах контролируемая».

    Глава военного ведомства напомнил, что по его поручению в марте был создан оперативный штаб, результаты работы которого показывают эффективность профилактических, противоэпидемических и лечебно-диагностических мероприятий.

    «В целях наращивания вакцинации до конца года планируется получить еще до 100 тысяч доз вакцины», – сказал министр.

    По его словам, более 8,5 тыс. военнослужащих российских вооруженных сил уже получили вакцину от коронавирусной инфекции.

    «В целях наращивания вакцинации до конца года планируется получить еще до 100 тыс. доз вакцины», – передает ТАСС слова Шойгу.

    Министр уточнил, что всего на данный момент было получено 14,5 тыс. доз вакцины, которые были распределены в военные округа, Северный флот и центральный аппарат Министерства обороны России. Для проведения вакцинации было сформировано более 300 бригад медиков.

    Шойгу также отметил, что с апреля этого года в 8 раз было увеличено количество ПЦР-лабораторий для оперативного выявления коронавирусной инфекции. В войсках ежесуточно проводится около 6 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. «Таким образом, достигаем более 100% обследований в сутки. Время получения результатов исследований сокращено с двух суток до 4-6 часов», – сказал глава Минобороны России.

    Напомним, 4 декабря Шойгу поручил ускорить вакцинацию личного состава от коронавирусной инфекции.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •