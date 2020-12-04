Шойгу поручил ускорить вакцинацию военнослужащих от коронавируса

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поручил ускорить вакцинацию личного состава от коронавирусной инфекции.

«В вооруженных силах проводится вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции. Я дал поручение об интенсификации и ускорении этой работы», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

Он сообщил, что сейчас ежесуточно прививается более 1,5 тыс. военнослужащих.

«Чтобы увеличить число вакцинированных до 5 тыс. человек в день, на базе военно-медицинских организаций и подразделений поручил создать прививочные кабинеты и сформировать необходимое количество специальных бригад для вакцинации», – подчеркнул глава Минобороны.

Заместитель министра обороны Тимур Иванов добавил, что военное ведомство планирует получить 100 тыс. доз вакцины от коронавируса в декабре этого года.

«В соответствии с вашим поручением (министра обороны РФ Сергея Шойгу) в Вооруженных силах РФ активизирована работа по вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В декабре планируется получить еще 100 тыс. доз вакцины», – сказал Иванов.

Он подчеркнул, что на базе военно-медицинских организаций и подразделений сформировано более 300 прививочных бригад. «Это позволит увеличить количество вакцинируемых военнослужащих до 5 тыс. ежедневно», – подчеркнул замминистра.

В четверг первыми на Северном флоте (СФ) прошли вакцинацию от коронавируса перед дальним походом моряки новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов».