Экипаж «Адмирала Касатонова» первым на СФ привился от коронавируса

Первыми на Северном флоте (СФ) прошли вакцинацию от коронавируса перед дальним походом моряки новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов», сообщает пресс-служба СФ.

«На Северном флоте началась плановая вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции двухкомпонентной вакциной «Гам-ковид-вак» российского производства. Первая партия в 800 доз была доставлена из Москвы в Североморск 1 декабря. Уже на следующий день ей были привиты моряки фрегата «Адмирал флота Касатонов», которые проходят обязательный карантин перед дальним походом», – передает ТАСС сообщение СФ.

Инъекция первой компоненты вакцины была сделана военнослужащим в медицинской амбулатории корабля, вторую компоненту они получат через три недели.

«Вакцина «Гам-ковид-вак» транспортируется и хранится в замороженном виде при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия. Перед введением пациентам ее размораживают. В каждой ампуле содержится достаточное количество вещества для вакцинирования пяти человек. В главной базе Северного флота – Североморске – вакцина хранится на станции переливания крови Военно-морского клинического госпиталя в специальном холодильнике», – отметили на флоте.

По информации пресс-службы, следующими вакцинацию пройдут представители органов военного управления в штабе Северного флота, те, кто еще не болел ковидом и не имеет антител к нему. Главное условие при вакцинировании – нормальное самочувствие и отсутствие противопоказания к препарату. Перед процедурой все военнослужащие проходят медицинский осмотр и измеряют температуру тела, которая не должна быть выше 37 градусов Цельсия.

Всего в декабре на Северный флот поступит 5 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции. Ими будут привиты в первую очередь те, кто выполняет задачи боевого дежурства и боевых служб, экипажи подводных лодок и кораблей, задействованные в мероприятиях оперативной подготовки, и командный состав флота. Для проведения массовой вакцинации военнослужащих Северного флота от коронавируса на базе Североморского военно-морского клинического госпиталя Минобороны России сформированы врачебно-сестринские бригады.

Ранее президент Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе.

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН.

Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса оказались эффективны и безопасны.