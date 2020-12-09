Япония выразила протест из-за кораблей Китая у островов Сенкаку

Правительство Японии направило протест властям Китая в связи с появлением китайских патрульных кораблей в акватории островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

«Япония выразила протест Китаю в связи с вторжением в [японские] территориальные воды», – приводит слова генсека японского кабинета министров ТАСС.

Он также отметил, что власти Японии «намерены прилагать все усилия для наблюдения за ситуацией в районе островов Сенкаку, а также спокойно и решительно взаимодействовать с китайской стороной по этому вопросу».

Напомним, в конце октября военное командование США в Японии допустило возможность переброски солдат для защиты островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под японским контролем и являются предметом территориального спора между Токио и Пекином.

В марте 2019 года Токио объявил о завершении создания японских военных баз на островах в Восточно-Китайском море и развертывании там противокорабельных и противовоздушных систем.