Япония создала военные базы на островах в Восточно-Китайском море

Министр обороны Японии Такэси Ивая объявил, что со вторника на двух отдаленных островах в Восточно-Китайском море развернуты военные базы, которые оснащены противокорабельными и противовоздушными системами.

Министр сообщил, что постоянные гарнизоны из 550 и 400 военнослужащих развернуты соответственно на островах Амамиосима и Мияко, передает ТАСС.

По словам министра, создание таких гарнизонов на отдаленных островах в Восточно-Китайском море будет продолжено. В частности, постоянную базу сухопутных сил, по его словам, предполагается создать на острове Исигаки, расположенном к юго-западу от Окинавы.

«В этом районе проходит передняя линия защиты нашей страны, – цитирует министра телеканал NHK. – Мы должны заполнить вакуум, который существовал там в военном отношении».

Напомним, о решении Японии разместить военные базы в Восточно-Китайском море стало известно в октябре минувшего года. После этого Китай отправил корабли на патрулирование спорного с Японией морского района.