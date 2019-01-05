Китай отправил корабли на патрулирование спорного с Японией морского района

Корабли китайской береговой охраны провели патрулирование в районе спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море, сообщило Управление морской полиции КНР.

В сообщении на официальной странице ведомства в социальной сети «Вэйбо» говорится, что патрулирование в акватории Дяоюйдао совершил «строй кораблей морской полиции Китая под номером 2305», передает ТАСС.

Напомним, в октябре минувшего года стало известно, что Япония решила разместить военные базы в Восточно-Китайском море.