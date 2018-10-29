Япония решила разместить военные базы в Восточно-Китайском море

По сведениям издания «Санкэй», правительство Японии намерено построить в Восточно-Китайском море две военные базы в качестве сдерживания военной активности Пекина в регионе.

Как отмечает издание, в настоящее время в Восточно-Китайском море японские войска размещены только на острове Окинава, при этом на растянувшихся от него и до Тайваня более мелких островах гарнизонов не имеется, передает ТАСС.

В международных проливах мимо этих островов в последнее время периодически проходят группы кораблей ВМС КНР, направляющиеся из Восточно-Китайского моря на учения в открытые воды Тихого океана. Кроме того, к этой зоне примыкают находящиеся под контролем Токио необитаемые островки Сенкаку, которые Пекин считает своими.

Издание утверждает, что строительство первой базы планируется начать до конца 2018 года, разместив на отдаленном юго-западном острове Исигаки гарнизон в 5-6 тыс. человек, а также батареи ракет классов «земля – корабль» и «земля – воздух».

Помимо Исигаки с весны 2019 года Токио начнет строительство военной базы на соседнем острове Мияко, где также развернут противокорабельные ракеты и средства ПВО. На прилегающем к Тайваню острове Енагуни уже установлена станция радарного слежения.

Напомним, в начале октября Япония обвинила Китай в агрессивных попытках изменить ситуацию в Южно-Китайском море.