Япония обвинила Китай в агрессивных попытках изменить ситуацию в Южно-Китайском море

Новый министр обороны Японии Такэси Ивая, занявший свой пост в начале октябряе, заявил, что Пекин предпринимает агрессивные попытки изменить положение дел в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях силовым путем.

Об этом новый министр обороны Японии заявил в эфире телеканала NHK, передает ТАСС.

Ивая также выразил обеспокоенность по поводу сотен северокорейских баллистических ракет, способных достичь территории Японии.

Напомним, 30 сентября эсминец военно-морских сил США прошел на расстоянии 12 морских миль от искусственных островов, созданных Китаем в Южно-Китайском море.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял министру обороны США Джеймсу Мэттису, что Китай не отдаст «ни пяди земли своих предков».