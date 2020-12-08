Власти Швейцарии объявили о новых ограничениях по COVID-19

Правительство Швейцарии – Федеральный совет – предложило кантональным властям ввести дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

«Эпидемиологическая ситуация в Швейцарии ухудшается. На внеочередном заседании 8 декабря Федеральный совет обсудил нынешнее положение», – приводит текст сообщения правительства Швейцарской Конфедерации ТАСС.

Подчеркивается, что «с конца ноября уровень воспроизводства вируса превышает единицу, число новых случаев заболевания увеличивается по экспоненте», поэтому на своем заседании 11 декабря правительство намерено усилить санитарные меры. Если же ситуация продолжит ухудшаться, то 18 декабря будут предприняты «дополнительные шаги».

Правительство предлагает кантональным властям ужесточить санитарные требования с 12 декабря по 20 января. Речь идет об обязательном завершении работы по всей стране ресторанов, магазинов, рынков и спортивных объектов не позже 19.00. Частные мероприятия должны будут иметь ограничение по числу участников – не более пяти человек. Во время рождественских праздников с 24 по 26 декабря это число в качестве исключения может быть увеличено до десяти человек. Предлагается запретить все общественные мероприятия за исключением церковных служб, а также всю «культурную деятельность», в том числе с участием школьников.

Напомним, в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель выступила за ужесточение ограничений по COVID-19 еще до Рождества.