Меркель выступила за ужесточение ограничений по COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что руководству страны необходимо ужесточить ограничительные меры по коронавирусной инфекции, сообщил немецкий канал N-TV со ссылкой на источники в парламенте страны.

«Мы не сможем продержаться эту зиму без дополнительных мер», – сказала Меркель, передает ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала.

Канцлер отметила, что в стране нужно принять новый план по борьбе с пандемией, при этом это нужно сделать еще до Рождества. «Мы слишком много говорим о стойках с глинтвейном, но слишком мало – о тех, кто заботится о больных, и медсестрах», – сказала Меркель.

Напомним, 26 ноября канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в Германии до 20 декабря и пролонгации ограничения социальных контактов до начала января. Она также анонсировала закрытие горнолыжных курортов в ЕС на зимние каникулы. Меркель допустила начало новой волны коронавируса в Германии. Позже канцлер объявила о продлении карантина в Германии до 10 января.