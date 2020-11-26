Меркель решила добиваться закрытия горнолыжных курортов в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена на уровне ЕС добиться закрытия горнолыжных курортов в зимние каникулы во избежание риска заражения туристов коронавирусом.

«Мы еще раз призываем граждан отказаться от не необходимых контактов, к этому относятся и частные, туристические поездки в лыжный сезон. Мы в Европе попытаемся достичь решения о том, можем ли мы закрыть все лыжные курорты», – цитирует РИА «Новости» Меркель.

По ее словам, это «кажется сложным» с учетом позиции Австрии по данному вопросу, однако «мы попытаемся еще раз сделать это».

Ранее Меркель заявляла, что принятые в ФРГ ограничительные меры в связи с распространением коронавируса продлены до 20 декабря, ограничение социальных контактов планируется продлить предположительно до начала января.