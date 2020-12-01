Меркель допустила начало новой волны коронавируса в ФРГ

Не исключено, что в Германии начнется новая волна заражений коронавирусом, если граждане будут пренебрегать карантинными мерами, заявила канцер ФРГ Ангела Меркель в ходе видеоконференции с представителями германской полиции.

«В течение зимы нам надо оставаться очень и очень внимательными. В противном случае нас опять накроет следующая волна [пандемии]», – передает ее слова ТАСС со ссылкой на n-tv.

По данным института Роберта Коха, в Германии за последние сутки выявлено 13 604 случая коронавирусной инфекции.

Ранее Меркель заявляла, что принятые в ФРГ ограничительные меры в связи с распространением коронавируса продлены до 20 декабря, ограничение социальных контактов планируется продлить, предположительно, до начала января.

Также Меркель намерена на уровне ЕС добиться закрытия горнолыжных курортов в зимние каникулы во избежание риска заражения туристов коронавирусом.