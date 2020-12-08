Роскомнадзор напомнил о недопустимости фейков о вакцинации от COVID-19

Роскомнадзор указал СМИ и пользователям соцсетей на недопустимость распространения ложной информации о необходимости вакцинации от коронавируса, а также безопасности используемых вакцин.

«В связи с началом масштабной вакцинации обращаем внимание СМИ, социальных сетей и иных популярных интернет-ресурсов на недопустимость распространения неподтвержденной информации, касающейся необходимости вакцинации, её безопасности и используемых вакцин от COVID-19», – говорится на сайте Роскомнадзора.

Публикация подобной недостоверной общественно значимой информации, как отметили в ведомстве, способствует формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, вызывает недоверие населения к реализуемым в стране мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции. Все это может привести к росту заболеваемости, создает угрозу жизни и здоровью граждан.

«Напоминаем об обязанности СМИ проверять достоверность публикуемых сведений (ст. 49 закона «О СМИ»), а также о недопустимости распространения фейков», – отмечается на сайте.

На прошлой неделе президент Владимир Путин попросил вице-премьера Голикову приступить к масштабной вакцинации на нынешней неделе. Зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как можно подготовиться к приему вакцины от коронавируса.