Авиаэксперт оценил перспективы удовлетворения исков семей жертв крушения SSJ 100 в Шереметьево

«Пассажир не вступал ни в какие правоотношения с производителем деталей, и даже с производителем самолета. Потерпевший заключал договор перевозки с авиакомпанией, которая и несет ответственность перед своим клиентом», - заявил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Так он прокомментировал иск в суд Парижа родственников погибших при катастрофе «Суперджета».

СМИ сообщают, что родственники 15 погибших при крушении лайнера «Суперджет» (SSJ 100), которое произошло в мае прошлого года в Шереметьево, обратились с исками о компенсации морального вреда и материального ущерба в суд Парижа. Ответчиками являются семь иностранных компаний (пять французских, немецкая и американская), которые производили детали к этому самолету, а также авиакомпания «Аэрофлот».

«История вокруг «Суперджета» изначально развивается по нестандартному непривычному сценарию. То следственные органы делают какие-то заявления, не закончив расследование, и называют виновных, то теперь сами родственники уверены, что были какие-то технические недоделки, недоработки в самолете «Суперджет». Откуда они это берут?» – задается вопросом Гусаров.

Он объясняет, что самолет Sukhoi Superjet 100 был сертифицирован не только в России, но и во всей Европе. Это значит, что все его системы, производители и сам самолет целиком соответствовали сертификационным требованиям безопасности.

«Еще не завершено расследование технической комиссией Межгосударственного авиационного комитета. Без заключения этой комиссии, никакое судебное разбирательство в принципе невозможно. Не может судья в Париже определить виновность тех или иных компонентов без заключения специалистов, которые подтвердят, были ли там недоработки или еще что-то. Причем это заключение принимается всеми странами мира, всем мировым сообществом», – говорит собеседник.

По словам эксперта, обращаться в суд следует непосредственно после получения заключения технической комиссии и определения следственными органами степени вины тех или иных компаний. Он также уточнил, что иски поданы именно в Париже, поскольку формально все компоненты для «Суперджета» производятся за рубежом, причем большая часть этих компаний – французские.

«На мой взгляд, родственники погибших все это делают под влиянием адвокатов, которые сейчас явно преследуют цель не защитить интересы своих клиентов, потому что понимают, что просто сейчас сделать этого не могут, а в своих личных целях (пиарятся или просто хотят заработать денег). То есть это процесс ради процесса. Поэтому у этих исков, по крайней мере пока, нет никаких перспектив», – считает Гусаров.

Эксперт также полагает, что и в будущем данные иски не будут удовлетворены, потому что не понимает, на каких основаниях родственники пассажиров просят отвечать за содеянное производителей деталей.

«Пассажир не вступал ни в какие правоотношения с производителем деталей, и даже с производителем самолета. Потерпевший заключал договор перевозки с авиакомпанией. И если с ним что-то происходит, и не важно, чья это вина (плохие детали, виноваты конструкторы или просто птичка попала в двигатель), в любом случае авиакомпания несет бремя ответственности перед своим клиентом. А уже потом если выяснится, что это, например, был какой-то производственный брак, то сама авиакомпания может запросить компенсацию», – рассуждает собеседник.

Он также напоминает, что помимо прочего существуют страховые компании, в обязанности которых как раз входит обязанность выплаты компенсации при катастрофе.

Пятого мая прошлого года самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» после попадания молнии вернулся в аэропорт «Шереметьево». При аварийной посадке лайнер загорелся. Всего на борту находились 78 человек, включая экипаж. В результате катастрофы погиб 41 человек.