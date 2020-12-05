На Камчатке для обращения граждан создали голосового помощника

На Камчатке внедряется система искусственного интеллекта, которая будет принимать и маршрутизировать телефонные обращения жителей полуострова.

«Голосовой ассистент «Полина» – это нейросеть, которая сейчас проходит обучение. Ее основная задача – облегчить и систематизировать поток звонков с обращениями в приемные всех государственных органов власти. Сейчас есть номер кол-центра по вопросам COVID-19 – 8-800-300-49-19, который впоследствии, помимо вопросов по коронавирусной инфекции, станет единым номером приема всех обращений граждан в Камчатском крае. Встречать звонящих будет не уже привычный IVR (интерактивное голосовое меню), а робот-речевик, который по определенным алгоритмам будет обрабатывать вызовы», – приводятся на официальном сайте Камчатского края слова министра цифрового развития региона Николая Киселева.

Интеллектуальные системы обработки вызовов призваны сделать обработку вызовов автоматизированной – большую часть вызовов обрабатывать без привлечения человеческого ресурса, а силами IT-технологий. Это нужно для того, чтобы максимально упростить возможность подачи обращений от граждан. В тестовом режиме система уже запущена в приемной губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

«Мы в пилотном режиме взяли на тестирование одно из решений по роботу-речевику. Уже в течение месяца мы стенографируем все вызовы, которые приходят на приемную губернатора. Примерно 70% из них – по вопросам коронавирусной инфекции и вопросам здравоохранения. Также отслеживаем вызовы, поступающие в единую диспетчерскую медицинскую службу «122». Сейчас отрабатываем все варианты сценариев обучения нейросети, чтобы впоследствии внедрить их и на общий номер приема обращений 8-800-300-49-19, и на единый номер по вопросам COVID-19 и здравоохранения 122», – добавил Киселев.

Одна из задач, поставленных зампредседателя правительства России Дмитрием Чернышенко перед Минцифры России и руководителями цифровой трансформации субъектов страны, – активное внедрение системы голосовых помощников в работу службы «122». На Камчатке в рамках этого поручения проводится большая работа. В частности, дорабатываются голосовые сценарии вплоть до выбора конкретного лечебного учреждения, куда может быть переадресован звонок путем выполнения голосовых команд без участия операторов. В перспективе – внедрение голосового помощника, который сможет обрабатывать большую часть обращений, оказывать услуги по записи граждан к врачу, вызова доктора на дом и так далее. Также региональным министерством цифрового развития разрабатываются несколько сценариев маршрутизации вызовов посредством применения распознавания речевых технологий. В том числе это вопросы, связанные с COVID-19, ЖКХ, здравоохранением в целом и социальной сферой.

Между тем губернатор Камчатского края Владимир Солодов оценил качество трехкилометровой автомобильной развязки на выезде из Петропавловска-Камчатского. В этом году строители завершили первый этап строительства дороги, которая в дальнейшем станет альтернативой «старой» и «объездной» трасс и соединит краевой центр и активно развивающийся микрорайон Молодежный Пионерского сельского поселения.

«Дорога долгожданная, она реально позволит разгрузить эту зону города и существенно повысит комфорт для автомобилистов. Могу отметить, что дорожное полотно выполнено на самом высшем уровне с искусственным рельефом, с дренажными системами, с освещением, которое заработает в ближайшие недели. Три километра новой дороги были построены в кратчайшие сроки – за два года. Данная развязка – это только первый этап развития дорожной сети в этой зоне, близ Петропавловска-Камчатского. Дорога, с одной стороны, позволяет обеспечить транспортную доступность к строящейся краевой больнице, с другой – во время второго этапа будет обеспечена доступность перспективных земельных участков для индивидуального жилищного строительства», – сказал Солодов.

Строительство данной дороги было задумано несколько лет назад. Дело в том, что так называемая «старая» дорога давно не справляется с транспортной нагрузкой. Кроме того, для жителей микрорайона Северо-Восток Петропавловска-Камчатского было неудобно добираться до проспекта Победы через проспект Карла Маркса. Данная развязка, в свою очередь, предоставила дополнительный вариант, чтобы добраться до микрорайона «10 км» и выехать на региональную трассу. При этом время в пути сокращается в несколько раз.

«Мы знаем, что первая развязка на пути из города по федеральной «объездной» трассе – это перекресток «Нагорный – Мирный». Конечно, жителям, выезжающим из микрорайона Северо-Восток, неудобно добираться и до проспекта Победы. Строительство новой автодороги было задумано еще в 2012 году. В первый этап вошла развязка, которую мы сегодня посмотрели. Она соединяет федеральную и региональную трассы на участке 17 и 12 километров соответственно. Во второй этап строительства дороги войдет участок в сторону поселка Пионерский, который будет соединяться с региональной дорогой в районе бывшего зверосовхоза [поселок Новый]. Региональная дорога, конечно, уже не справляется с потоком», – рассказал министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.

Несмотря на то, что официальный ввод в эксплуатацию данной перемычки состоится только в 2021 году, новым проездом уже активно пользуются жители Петропавловска-Камчатского. Второй этап строительства дороги до микрорайона Молодежный Пионерского сельского поселения, где ведется активное индивидуальное жилищное строительство, планируют начать в 2022 году.

Строительство было реализовано в рамках программы «Развитие транспортной системы Российской Федерации» подпрограммы «Содействие развитию дорог регионального значения». Стоимость строительства составила порядка 470 млн рублей.