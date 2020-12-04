Срок задержания российских журналистов в Турции продлен на три дня

Взгляд
4 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 22:38  |  vz.ru
Разделы

Россиянам не хватит горнолыжных курортов

Сочинцы стали продавать места в очереди на подъемники Дмитрий Феоктистов/ТАСС
При отсутствии заграничной альтернативы российские горнолыжные курорты в этот сезон ждет небывалый наплыв туристов. Ожидая километровые очереди на подъемниках в «Красной поляне», предприимчивые сочинцы уже стали продавать места в них за 40 тыс. рублей. Впрочем, бум прогнозируется и на курортах, которые традиционно считаются летними. Однако туристов подстерегает одна опасность.  Подробности...
Перейти в раздел…

Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

В штаб ОНФ приходят вчерашние оппозиционеры, чтобы быть полезными Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия отчасти изменила взгляды даже оппозиционеров-«несистемщиков», и теперь они приходят на благотворительные акции под эгидой ОНФ, чтобы помогать другим людям, а не выплескивать энергию на улице. Расцвет волонтерства говорит о взрослении общества, и многие волонтеры начнут играть активную роль в политике, считают эксперты. Подробности...
Перейти в раздел…

Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему данные Азербайджана о жертвах в Карабахе вызывают сомнения

Считается, что одержать победу в Карабахе азербайджанской армии помогли сирийские боевики Алексей Куденко/РИА Новости
Баку озвучил свои потери в боях за Карабах. Названное число почти совпадает с числом жертв с армянской стороны. При этом раненых у Баку оказалось вдвое меньше, чем погибших. Однако, согласно военной теории, атакующая армия всегда теряет больше, чем та, что обороняется. И раненых обычно в два-три раза больше, чем павших. Стоит ли верить бакинским сводкам? Да и вообще все ли жертвы войны подсчитаны? Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

Новый миропорядок будет создан русской «невидимой силой»

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Для всего мира Россия будет той страной, которая первая стала говорить о необходимости менять правила игры, первая бросила вызов уходящему гегемону и настойчиво работала над построением нового миропорядка. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему украинцы разлюбили венгров

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Национал-радикальные «ястребы» уже призывают занести на сайт «Миротворец» всех носителей венгерского гражданства на Украине, помогая разжигать ситуацию, которая потенциально грозит стране очередным гражданским конфликтом. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Лучшее в России случается, когда народ верит власти

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Бывают исторические моменты, когда власть и народ внезапно совпадают усилием в одном направлении. Вдруг оказываются за одно и то же. И возникает мгновенная синергия, устрашающей силы резонанс, противостоять которому на этой земле никто не может. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
Перейти в раздел…

Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 5 комментариев

Чубайс как «смутное время» России

Обсуждение: 7 комментариев

Запад «продал и предал» Грузию

Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
Подробности...

Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
Подробности...

Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
Подробности...
Перейти в раздел…
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?
  • В кинотеатрах

  • На платных онлайн-сервисах

  • Жду, пока они появятся в свободном доступе
Как вы относитесь к личности Анатолия Чубайса?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Нейтрально
В России начинается массовая вакцинация от COVID. Вы готовы сделать прививку?
  • Да, чем раньше, тем лучше

  • Готов, но чуть позже

  • Не планирую прививаться
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: США объявили о новых санкциях против Китая
    Голикова объяснила разницу в статистике оперштаба и Росстата по COVID-19 Лавров сказал, каким будет курс новой администрации США Появились подробности задержания российских журналистов в Турции На Украине дали прогноз по срокам вступления в НАТО
    НАТО ответило Лукашенко про захват белорусских земель Турция начала переговоры с Россией и Китаем по поставкам вакцины от COVID В Одесской области отменили статус русского языка как регионального Дуров заявил, что деньги не сделали его счастливее
    В Волоколамске найдена убитая и сожженная семья Россиянам пообещали, что дефицита гречки не будет Выбросившая ребенка подруги с 13-го этажа женщина объяснила свой поступок ООН предсказала «катастрофический» 2021 год

    Главная тема


    "Мягкие" санкции дают шанс "Северному потоку – 2"

    устойчивое развитие


    Чубайс получил новую должность

    правила вакцинации


    Привитые от COVID-19 должны ограничить употребление алкоголя на 42 дня

    смерть в эфире


    Суд арестовал блогера Reeflay

    Видео

    конфликт в Закарпатье


    Украина втягивает Европу в новую войну

    новая дивизия


    Зачем Россия укрепляет военный кулак в Калининграде

    обход санкций


    Германия придумала «зеленую» защиту «Северного потока – 2» от США

    бывший ссср


    Россия спасает Киргизию от разорения

    запрещенное оборудование


    На Украине вражда с Россией стала бизнесом избранных

    модель развития


    Петр Акопов: Новый миропорядок будет создан русской «невидимой силой»

    мгновенная синергия


    Герман Садулаев: Лучшее в России случается, когда народ верит власти

    гражданский конфликт


    Андрей Манчук: Почему украинцы разлюбили венгров

    на ваш взгляд


    Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?

    Срок задержания российских журналистов в Турции продлен на три дня

    4 декабря 2020, 22:38

    Текст: Антон Антонов

    Срок задержания двух россиян, которые вели съемку вблизи центра разработки беспилотников, продлен на три дня, сообщила администрация провинции Стамбул.

    Департамент полиции Стамбула задержал «двух граждан России» и гражданина Турции «в 10.30 в четверг, 3 декабря». Они, как сообщается, «вели съемку вблизи центра исследований и разработок» БПЛА, «где фото- и видеосъемка запрещены». Власти провинции сообщили, что «официальное расследование продолжается». По «распоряжению главного прокурора» срок задержания продлен на три дня, передает ТАСС.

    Напомним, задержаны сотрудники программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ – автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин. Они были задержаны при съемке в окрестностях здания компании Baykar Savunma, «выяснилось, что у них не было какого-либо разрешения на съемку», сообщил источник в МИД Турции.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •