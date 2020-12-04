Калифорнии предсказали разрушительный «мегашторм»

Последствия «мегашторма», который угрожает Калифорнии, окажутся серьезнее землетрясений и лесных пожаров, сообщают СМИ со ссылкой на ученых.

«Представьте себе с началом сезона дождей 2020 года в Калифорнии целый месяц ливней на всем западном побережье», – приводит РИА «Новости» текст материала ABC News. Отмечается, что в Калифорнии выпадет от трех до шести метров осадков, каждый из ее крупнейших городов (Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сакраменто) окажется под пятиметровым слоем воды, произойдут оползни, будут прорваны крупные плотины и уничтожено сельское хозяйство.

ABC News пишет, что «это может звучать, как сцена из фильма-катастрофы, но такой шторм не только возможен, но и уже был» зимой 1861–1862 годов. Тогда «затопило четверть домов» в штате и была «уничтожена треть облагаемых налогом земель», это «обанкротило штат», рассказала сейсмолог Люси Джонс. Как указал ученый-климатолог Дениэл Суэйн, столицу временно перенесли из Сакраменто, в Центральной долине появилось целое внутреннее море шириной в 65 км и длиной в 240, погиб 1% населения штата, которое составляло 400 тыс. человек.

Джонс и Суэйн считают, что ситуация может повториться. Они разработали модель, по которой это может произойти – «Мегашторм». По подсчетам ученых, ливни тогда продолжались 25 дней, затопило четверть всей застройки в Калифорнии. Суэйн подчеркнула, что речь идет о «катастрофе с ущербом в триллион долларов». Ожидается «существенное» число жертв, не менее 1,5 млн жителей штата придется эвакуировать.

Ученые заявили, что «мегашторм» неизбежен. По годичным кольцам деревьев они смогли выяснить, что за последние 1800 лет Калифорния пережила как минимум шесть потопов, превосходящих по масштабам стихийные бедствия 1861–1862 годов. Если сейчас из-за «мегашторма» погибнет 1% населения, то число жертв окажется около 400 тыс. человек, это будет крупнейшее природное бедствие в истории США.

В 2020 году запад США оказался охвачен сильнейшими за последние десятилетия пожарами. Власти американского штата Калифорния предписали более 100 тыс. человек покинуть дома. Дым от природных пожаров на западе США достиг севера Европы. В 2019 году в Калифорнии произошло сильное землетрясение, после которого на юге штата объявили режим ЧС. В результате подземных толчков на поверхности образовался видимый из космоса разлом.

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