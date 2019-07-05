После землетрясения на юге Калифорнии введен режим ЧС

На юге американского штата Калифорния, в округе Керн, после сильного землетрясения введен режим чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба губернатора штата Гэвина Ньюсома.

Введение режима чрезвычайной ситуации позволяет местным властям получить доступ к дополнительным фондам, а также запросить помощь у властей Калифорнии в ликвидации последствий стихийного бедствия, передает ТАСС.

На территории округа Керн находится город Риджкрест с населением около 28 тыс. человек, где после землетрясения начались пожары.

Накануне на юге американского штата Калифорния произошло землетрясение.