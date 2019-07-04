В Калифорнии после сильного землетрясения начались пожары

По данным Геологической службы США, на юге американского штата Калифорния произошло сильное землетрясение. Мэр города Риджкрест Пегги Бриден сообщила, что после подземных толчков в населенном пункте начались пожары.

Магнитуда землетрясения составила 6,4, эпицентр подземных толчков находился в 195 км к северу от Лос-Анджелеса, неподалеку от города Риджкрест. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали, передает ТАСС.

Как отмечает Los Angeles Times, это самое сильное землетрясение в Калифорнии с 1994 года, когда подземный толчок магнитудой 6,7 с эпицентром в Лос-Анджелесе привел к гибели 60 человек и массовым разрушениям.

Мэр города Риджкрест Пегги Бриден сообщила в эфире телеканала CNN, что после подземных толчков в населенном пункте начались пожары. Выявлено по меньшей мере пять очагов возгораний, причиной которых, предположительно, стало повреждение газопровода.

Кроме того, некоторые здания остались без электроснабжения. Бриден отметила, что информация о погибших пока не поступала, сведения о пострадавших уточняются.

Служба пожарной охраны округа Керн, на территории которого находится Риджкрест, сообщила, что в одной из больниц города проводят эвакуацию.

Ранее американские сейсмолог предсказал разрушение северо-запада США из-за сильного землетрясения.