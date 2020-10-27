Власти Калифорнии объявили эвакуацию более 100 тыс. человек

Власти американского штата Калифорния предписали более 100 тыс. человек покинуть дома из-за стремительно распространяющихся природных пожаров, сообщило Associated Press.

По сообщению пожарной службы Калифорнии, в понедельник в округе Ориндж возникли два сильных природных пожара, первый из которых охватил площадь 29,1 кв. км, второй – 4,5 кв. км. На борьбу с огнем бросили около 700 пожарных, двое из которых получили серьезные ожоги, передает ТАСС.

Напомним, 17 сентября дым от природных пожаров на западе США достиг севера Европы. Газета ВЗГЛЯД писала о сильнейших за последние десятилетия пожарах на Западе США.