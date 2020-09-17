Дым от пожаров на западе США достиг севера Европы

Дым от природных пожаров на западе США достиг не только восточного побережья страны, но и ряда государств северной части Европы, сообщило Associated Press.

По мнению американских ученых, распространению дыма на восток благоприятствует погода. «Временами достаточное количество дыма накладывается на воздушные потоки в верхних слоях, что обеспечивает общую тенденцию по всей стране. Сейчас это происходит снова», – приводит ТАСС слова Мэтта Солума из отделения Национальной метеорологической службы США в Солт-Лейк-Сити (штат Юта).

«Это определенно происходит не в первый раз», – добавил он.

Ким Ноултон из совета защиты природных ресурсов города Нью-Йорк обратила внимание на кроваво-красный закат, наблюдавшийся в мегаполисе во вторник. Ноултон объяснила явление повышенным содержанием в атмосфере вредных частиц, ассоциируемых с дымом от пожаров.

По данным телекомпании CNN, число жертв природных пожаров на западе США достигло 36. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в штатах Орегон, Калифорния, Айдахо и Вашингтон. Всего в десяти западных штатах, по последним данным Национального межведомственного пожарного центра, базирующегося в штате Айдахо, полыхают 87 крупных лесных пожаров, некоторые из которых достигли рекордных показателей по своим масштабам. Их общая площадь составляет около 1,9 млн гектаров.

Напомним, к 13 сентября число жертв природных пожаров на западе США достигло 28.

В октябре 2019 года из-за сильных пожаров режим ЧС ввели по всей Калифорнии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о погружении богатейшего штата США «в средневековье».

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