Борьба с пожарами ввергла в хаос самый богатый штат США

Фото: Jorge Duenes/Reuters

Текст: Виктория Никифорова

Сообщить об ошибке • Самый инновационный, прогрессивный и богатейший штат США погружается, по мнению его жителей, «в средневековье». Энергетический коллапс привел к тому, что граждане смели все продукты в универмагах, освещают дома керосиновыми лампами и готовят еду на буржуйках. Как же такое произошло и кто виноват в происходящем? Штат Калифорния – богатейший регион США, чей ВВП сопоставим с бюджетами ведущих стран мира – заслуженно гордится своей прогрессивностью. Здесь активно привечают нелегальных мигрантов и поддерживают все виды меньшинств. Здесь борются с Трампом и глобальным потеплением. Буквально на днях в штате приняли экологически правильный закон о запрете шуб из натурального меха. Зачастую здесь поговаривают даже о возможности отделения от США – слишком уж трудно калифорнийским прогрессистам сосуществовать с «ватниками», голосующими за Трампа. Неприятным контрастом к прогрессивному имиджу стала история с массовым отключением электричества, которая разворачивается в Калифорнии прямо на наших глазах. Отключения начались 9 октября. На фоне непрекращающихся лесных пожаров, усиления ветра и отсутствия дождей крупнейшая энергокомпания Северной Калифорнии Pacific Gas and Electirc Company объявила, что отрубит свет для нескольких сотен тысяч домохозяйств штата. Это самое массовое отключение электроэнергии в штате. По разным оценкам, оно затронуло от одного до двух миллионов потребителей. Дело в том, что в прошлом году Pacific Gas and Electirc Company столкнулась с многочисленными исками от погорельцев. Все дело в возгораниях, которые случились из-за того, что деревья и ветки под напором ветра падали на линии электропередач – и происходило короткое замыкание. Тогда в пожарах погибло несколько десятков человек, целые районы выгорели дотла, с лица земли были стерты десятки тысяч домов. Чтобы не платить компенсации, энергокомпания заранее обеспечила себе возможность объявить себя банкротом. А когда в этом году пошла новая волна пожаров, ее руководство решило просто оставить потребителей без света. Примеру Pacific Gas and Electirc Company последовали ее многочисленные конкуренты – фирмы помельче, снабжающие электричеством жителей штата. На следующий день плановое отключение электричества анонсировали такая компания Южной Калифорнии, как Southern California Edison, и ряд других. Для частных подрядчиков отключить потребителям свет выходит куда дешевле, чем постоянно проверять состояние своих линий электропередач и заниматься их ремонтом. Жители штата бросились запасаться керосином и свечами, чтобы не сидеть в темноте. С полок супермаркетов смели запас питьевой воды, консервов, галет, крекеров и всей той еды, которую можно есть, не разогревая. Раскупили батарейки, зарядки для телефонов, генераторы. Опустошили все банкоматы – в ожидании, что они выйдут из строя. 10 октября стали массово закрываться школы и университеты. На шоссе отключились светофоры, машины стали скапливаться в пробках. Во многих магазинах перестали принимать кредитные карты. Начались проблемы на автозаправках, там возникли очереди из автомобилей. «Люди тут просто в панике», – пожаловался местный житель корреспондентам журнала «Тайм». В отключенных домах не стало света, перестала работать подача воды, отключилось все электрооборудование, даже кондиционеры и вентиляторы, без которых в калифорнийской жаре выжить просто физически трудно. Особенно тяжело приходится больным и пожилым гражданам. Медицинское оборудование, к которому многие из них подключены, больше не работает, автономные генераторы есть не везде. Журналисты «Лос-Анджелес таймс» нашли семью, которая уже три дня разыскивает свою бабушку. 89-летняя женщина, в одиночестве жившая в трейлере, спасаясь от приближающегося пожара, села в свою машину, выехала на шоссе и пропала. Мобильник ее разряжен, связаться с ней невозможно. Семья в ужасе обзванивает больницы штата и жалуется журналистам на общую неразбериху. Отдельную проблему представляют лагеря, где массово обитают бездомные. Правительство штата пообещало позаботиться о них, но как и куда реально можно вывезти десятки тысяч человек, пока непонятно. Особенно нервирует жителей то, что совершенно непонятно, когда свет опять включат. Руководство электрокомпаний напирает на то, что сначала должен прекратиться сильный ветер, потом сотрудники будут исследовать состояние линий электропередач и только потом когда-нибудь электричество дадут опять. Таким образом, отключения могут затянуться на несколько недель, окончательно испортив жизнь обитателям самого прогрессивного штата США. Формально у массового отключения была благая цель – предотвратить страшные лесные пожары, которые за последние пару лет убили сотни людей и уничтожили десятки тысяч домов в Калифорнии. Однако, к сожалению, у возгораний есть другие причины. Сразу после отключения электричества сильный пожар практически уничтожил трейлерный парк недалеко от Санта-Аны. А причиной его стало то, что водитель грузовика неосторожно выкинул на обочину шоссе затлевший мусор из кузова, а искры побежали по сухой траве. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом жестко раскритиковал Pacific Gas and Electirc Company за наплевательское отношение к своим обязанностям. В то время как другие поставщики вовремя меняют оборудование, нанимают целый штат метеорологов и регулярно инспектируют свои линии, руководство компании решило банально срезать косты за счет простых потребителей. Власти штата требуют от Pacific Gas and Electirc Company, чтобы ее сотрудники устраняли неполадки с оборудованием в течение 12 часов. Однако внутренние инструкции компании отводят на это 48 часов – и менять их никто не собирается. Разгневанные жители уже пикетируют офисы поставщиков электроэнергии, требуя немедленно возобновить подачу электричества. Однако Билл Джонсон, руководитель Pacific Gas and Electirc Company, демонстративно игнорирует их протесты. Печальная ирония состоит в том, что невзирая на отключения, жителям Калифорнии продолжают приходить счета за электричество и они вынуждены их оплачивать. В летнее время размер среднего счета колеблется в зависимости от круга от 120 до 176 долларов в месяц для физических лиц и от 866 до 2000 долларов в месяц для мелких предпринимателей. Губернатор штата обратился к руководству Pacific Gas and Electirc Company с письмом, в котором потребовал компенсировать калифорнийцам выплаты за период отключений, выделив хотя бы по 100 долларов семьям и по 250 – индивидуальным предпринимателям. Но на этот запрос руководство компании предпочло не отвечать. 