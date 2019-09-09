Суд в Калифорнии ввел запрет на указ Трампа о мигрантах

Указ президента США Дональда Трампа по предоставлению мигрантам убежища не может быть введен в действие. Общенациональный запрет восстановил федеральный судья штата Калифорнии.

До этого окружной судья в Сан-Франциско уже издавал общенациональный запрет на этот указ, однако после этого девятый Окружной апелляционный суд США сузил его до пограничных штатов.

Суд «одобрил ходатайство о восстановлении общенационального масштаба судебного запрета», – говорится в материалах, сообщает РИА «Новости».

Ранее администрация американского президента выпустила указ, согласно которому власти США будут отказывать в праве на предоставление убежища на южной границе страны с Мексикой тем мигрантам, которые до пересечения границы, пересекали территорию другого государства.

В июне Трамп заявил о массовой депортации мигрантов.